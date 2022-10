Si tratta di due giovani ragazzi italiani di 14 e 15 anni

I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, hanno deferito in stato di libertà due minori di nazionalità italiana, un 14enne ed un 15enne, ritenuti i presunti promotori e organizzatori di gare di velocità con ciclomotori, senza alcuna autorizzazione, ponendo così in essere condotte rigorosamente vietate e sanzionate dall’Art. 9 bis del Codice della Strada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata