L'ultima corsa intercettata il 30 novembre

(LaPresse) Ancora una corsa clandestina nella provincia etnea intercettata dalle Forze dell’Ordine il 30 novembre 2021. Solo quest’anno i carabinieri di Catania hanno hanno denunciato 27 persone. L’Ente Nazionale Protezione Animali dall’inizio del protocollo di intesa con i Carabinieri ha presentato 3 denunce a Catania per corse clandestine di cavalli e oltre 10 in tutta la Sicilia. “Ringraziamo – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – il prezioso operato dei Carabinieri di Catania che ancora una volta hanno portato alla luce una realtà di sfruttamento e maltrattamento di animali che, soprattutto in Sicilia, è sempre presente”. Rocchi prosegue: “Persino il lockdown non è stato in grado di fermare le corse clandestine. Vi siete mai chiesti che fine fanno poi tutti questi poveri cavalli, il più delle volte dopati come emerge anche dalle indagini, una volta che non sono più di nessuna utilità alla criminalità organizzata per le corse? Soprattutto in Sicilia il tema della macellazione clandestina è molto presente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata