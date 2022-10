In provincia di Reggio Calabria i Carabinieri del Nas hanno sequestrato 15 chili di carne

È ancora allarme listeria. Un nuovo lotto di alimenti è stato ritirato dal Ministero della salute per la possibile presenza del batterio “Listeria monocytogenes”. In questo caso si tratta del lotto numero 218246252 di gorgonzola dolce dop – Pascoli italiani, in confezioni da 300 grammi. Il ministero avverte: “Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso”.

Reggio Calabria, sequestrati 15 chili di carne

Nella giornata di oggi, inoltre, i Carabinieri del Nas di Reggio Calabria, nell’ambito dei controlli in materia di contaminazioni da listeria, hanno scoperto irregolarità in varie attività commerciali della provincia. A Gioia Tauro, presso una macelleria del posto, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 15 chilogrammi di preparati di carne privi di indicazioni riferite alla rintracciabilità. Riscontrate carenze igienico-sanitarie e strutturali oltre alla mancata predisposizione di procedure per riscontrare la contaminazione batterica degli alimenti. A Palmi, invece, presso un caseificio del posto i militari hanno riscontrato il mancato aggiornamento delle schede del manuale di autocontrollo Haccp e la mancata predisposizione di procedure atte a riscontrare la contaminazione batterica degli alimenti. Il valore degli alimenti oggetto di vincolo è pari a circa 500 euro. A Seminara, in ultimo, i militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro amministrativo tre carcasse di ovino prive di bollatura e certificazione sanitaria di provenienza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata