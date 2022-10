Sono i dolci del marchio francese Bernard Jarnoux Crepier

Dopo i casi di wurstel e tramezzini al salmone contaminati dal batterio listeria, è stato ordinato il ritiro di pancake al cioccolato Bernard Jarnoux Crepier per la possibile presenza. Lo ha comunicato il ministero della Salute. In dettaglio si tratta del lotto 256 con marchio di identificazione Fr 22.093.041 CE prodotto da Creperie Jarnoux nello stabilimento di Lamballe, con data di scadenza 11 ottobre 2022. Il ministero invita tutti quelli che hanno acquistato il prodotto a non consumarlo e a ripotarlo nei punti vendita per rimborso o sostituzione.

