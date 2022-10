Il messaggio dell'Hemp Club Milano al Capo dello Stato

(LaPresse) L’Hemp Club Milano, il primo Cannabis Club cittadino, ha consegnato la tessera onoraria dell’Associazione al Presidente statunitense Joe Biden. Il 6 ottobre, con un ordine esecutivo, il Presidente degli Stati Uniti d’America ha promulgato un indulto per tutti coloro che sono stati condannati a livello federale per possesso di cannabis, circa 6.500 persone in totale. Dall’associazione antiproibizionista milanese arriva l’appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Conceda un atto di clemenza o indulto a tutti i cittadini che hanno problemi con la legge per il possesso o l’uso di cannabis” dice il presidente dell’Hemp Club Milano, Raffaele D’Ambrosio.

