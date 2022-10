L'annuncio del presidente degli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la grazia per migliaia di americani condannati per “semplice possesso” di marijuana.

Biden ha inoltre chiesto ai governatori di concedere la grazia a chi è stato condannato per reati di marijuana statali. Una decisione che riflette la sua posizione secondo cui “nessuno dovrebbe essere in prigione solo per aver usato o posseduto marijuana”, ha spiegato il presidente Usa. “Ci sono migliaia di persone che hanno precedenti condanne federali per possesso di marijuana, a cui potrebbe essere negato lavoro, alloggio o opportunità educative di conseguenza. La mia azione aiuterà ad alleviare le conseguenze collaterali derivanti da queste convinzioni”, ha aggiunto.

