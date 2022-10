Sono più di 30 gli interventi effettuati da squadre ordinarie e dai soccorritori acquatici

Continua senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco nel Trapanese dopo le forti piogge che questa mattina hanno colpito il territorio a nord-ovest della Sicilia. Il maltempo ha causato l’esondazione dei torrenti Verderame e Baiata e maggiori criticità nelle frazioni di Salina Grande, Marausa, Rilievo e Guarrato. Sono più di 30 gli interventi effettuati da squadre ordinarie e dai soccorritori acquatici per portare al sicuro automobilisti in difficoltà, persone rifugiatesi sui tetti delle case e alunni bloccati nelle scuole allagate. Sono arrivati rinforzi dai comandi di Palermo, Caltanissetta e Catania e al momento la situazione meteo sembra essere in miglioramento con l’acqua ha cominciato a defluire.

Maltempo anche ad Agrigento

Maltempo anche nell’Agrigentino dove diciotto escursionisti in bicicletta sono rimasti impantanati in un’area impervia della riserva di punta Bianca, a Sciacca (Ag). Sono in corso le operazioni di soccorso da parte di due squadre dei vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata