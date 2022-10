L'evento a piazza del Plebiscito, è stata promossa dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Ui

(LaPresse) Anche Napoli scende in piazza per mostrare la propria solidarietà alle donne iraniane, a seguito delle morti scaturite dalle proteste di piazza organizzate in Iran a favore dei diritti umani. La manifestazione, andata in scena a piazza del Plebiscito, è stata promossa dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, a cui si sono unite diverse associazioni di categoria. “E’ una battaglia per i diritti umani e non solo per i diritti delle donne” ha affermato un’attivista in piazza. “Per questo è importante che a protestare ci siano anche e soprattutto gli uomini”.

