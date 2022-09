Si parte da Parma, poi toccherà a Modena, Carpi, Ravenna, Cattolica e Bologna

Dai primi di ottobre, la pillola RU486 inizierà a essere distribuita nei consultori di Parma. Nelle prossime settimane e mesi successivi toccherà a Modena, Carpi, Ravenna, Cattolica e Bologna. Si amplia dunque la possibilità per le donne di ricorrere, per l’interruzione volontaria di gravidanza, al trattamento farmacologico: non più solo nei presidi ospedalieri, ma anche nei consultori familiari, dove potrà essere effettuato in caso di donne maggiorenni entro il 49° giorno di età gestazionale. Nel 2021, il 62% delle interruzioni di gravidanza è stato fatto con terapia farmacologica. “Siamo pronti – ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini – a partire per garantire alle donne un’ulteriore possibilità di effettuare, in sicurezza e con l’assistenza adeguata, l’interruzione volontaria di gravidanza Iniziamo in alcune città, per poi estendere questa modalità anche alle altre province, man mano che le Ausl completeranno la predisposizione dei protocolli necessari su spazi e modalità, sulla base delle indicazioni definite dalla Regione. Siamo convinti si tratti di un diritto che deve essere garantito e rispetto al quale il servizio sanitario deve operare al meglio”.

Il tema è tornato al centro del dibattito pubblico dopo la vittoria della destra alle elezioni. In Liguria FdI si è astenuta durante la votazione di un ordine del giorno sul “diritto delle donne di scegliere l’interruzione volontaria di gravidanza”.

