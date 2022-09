Giorgia Meloni, Foto dall'archivio: LaPresse

La leader di Fratelli d'Italia: "Il diritto all'aborto in Italia è sempre stato garantito"

“Girano informazioni infondate, io non ho mai detto di voler toccare la prima parte della legge 194. Io dico esattamente quello che penso, e non ho mai detto di voler modificare o abolire la legge 194, io ho chiesto di applicarla, e la prima parte sulla tutela del valore sociale della maternità la vorrei applicare. Garantire a una donna la piena autodeterminazione di poter interrompere la gravidanza se ritiene di farlo, ma di essere libera di non farlo se è costretta a farlo che cosa toglie? Io sto aggiungendo un diritto, non lo voglio togliere”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a ‘Mezz’ora in Più’ su Rai3. “Il diritto all’aborto in Italia – aggiunge – è sempre stato garantito”.

“Noi siamo in mezzo a una guerra, e in questa fase penso che noi non abbiamo interesse a spaccare l’Europa, ma a compattarla contro i nostri avversari. Segnalo che alle Nazioni Unite l’Ungheria non ha votato con la Russia ma con l’Europa. Noi non dobbiamo spingere i paesi europei verso la Russia”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a ‘Mezz’ora in Più’ su Rai3. “Orban farà le sue scelte, ma io non faccio quello che dice Orban. Io non faccio quello che dice nessuno. Io guardo solo all’interesse nazionale italiano”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata