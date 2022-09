Foto dall'archivio

È successo poco dopo le 15 in Via del Buon Ricovero

Un operaio di 61 anni è morto a Roma dopo esser precipitato da un’impalcatura sulla quale stava lavorando. È successo poco dopo le 15 in Via del Buon Ricovero, quartiere Flaminio. Inutili i soccorsi per l’uomo, caduto a terra dopo un volo di 3 metri. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata