Nella capitale un 61enne è caduto da un'impalcatura ed è morto

Due morti sul lavoro in poche ore in Italia. Un operaio di 61 anni è morto a Roma dopo esser precipitato da un’impalcatura sulla quale stava lavorando. È successo poco dopo le 15 in Via del Buon Ricovero, quartiere Flaminio. Inutili i soccorsi per l’uomo, caduto a terra dopo un volo di 3 metri. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi.

Altro incidente sul lavoro a Tolentino, nel Maceratese, dove un operaio di 26 anni è morto schiacciato da un carico di 500 chili in un’azienda che si occupa di infissi. Secondo una prima ricostruzione del 118, il materiale era sul muletto che, per cause ancora da capire, sarebbe stato urtato, provocando la caduta degli infissi dai bracci meccanici del carrello.

