A LaPresse don Pagniello: "Grande unoegbi perché tutto torni alla normalità"

“Ci sono situazioni molto particolare, come la situazione di mancanza di acqua in alcune cliniche private. A queste mancanze c’è stata subito una grande risposta da parte di tutte le realtà che si sono messe in gioco per essere d’aiuto”. Lo dice a LaPresse don Pagniello, direttore della Caritas Italiana.

“Può capitare in situazioni come queste che salti il sistema idrico di una zona e che alcune zone rimangano senza acqua, senza luce e senza gas. Ho visto però con i miei occhi che c’è un grande impegno perchè tutto torni alla normalità”.

