La denuncia del presidente della Regione Calabria Occhiuto: "Il 'signore' in questione, e la targa della sua auto, sono già stati segnalati alle autorità competenti"

Appicca un incendio, ma il drone riprende tutto. È accaduto in provincia di Crotone. La denuncia arriva direttamente dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha postato il video sulla sua pagina Facebook. “Appicca incendio ma il drone riprende tutto. Incastrato! È accaduto questa mattina in provincia di Crotone. La nostra squadra, è riuscita – ancora una volta – a bloccare sul nascere l’ennesimo incendio che poteva diventare ingovernabile e avrebbe così distrutto ettari ed ettari di natura. Grazie al monitoraggio della Regione quest’anno abbiamo avuto l’80% in meno di superfici boschive percorse da incendi. Il ‘signore’ in questione, e la targa della sua auto, sono già stati segnalati alle autorità competenti”, scrive Occhiuto su Facebook.

