(LaPresse) Sono circa 300 i disoccupati che questa mattina hanno attraversato le strade del centro di Napoli. Una protesta partita a piazza del Gesù e arrivata davanti la sede della Prefettura. I disoccupati chiedono l’impego in lavori socialmente utili, grazie a progetti già discussi con l’Amministrazione cittadina. “Anche noi faremo la nostra campagna elettorale – ha dichiarato Eduardo Sorge del Laboratorio Politico ISKRA – Il tema del lavoro è centrale per il futuro di questo Paese, per dare risposta ai milioni di disoccupati e precari italiani. Noi saremo presenti ad ogni comizio elettorale per portare i nostri temi nel vivo del dibattito politico che non può essere scollegato dalla realtà”

