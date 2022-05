È l'esito dell'operazione della Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto e della Divisione Anticrimine di Messina nei confronti di un uomo ritenuto contiguo ai boss storici, il cosiddetto “gruppo dei Vecchi”

(LaPresse) Sequestro di beni per circa un milione di euro a carico di un noto esponente del sodalizio mafioso dei barcellonesi. È l’esito dell’operazione della Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto e della Divisione Anticrimine di Messina nei confronti di un uomo ritenuto contiguo ai boss storici, il cosiddetto “gruppo dei Vecchi”, sin dall’inizio degli Anni ’90, quando si era messo a disposizione dell’organizzazione per l’esecuzione delle estorsioni in danno di commercianti e imprenditori operanti nel Barcellonese, specialment verso chi si era aggiudicato commesse pubbliche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata