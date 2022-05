Sui social lanciato l'hashtag #Vittimediodio

(LaPresse) Attraverso il proprio profilo Twitter, la Polizia di Stato ha diffuso un video di sensibilizzazione nella Giornata contro l’omotransfobia. “L’amore per il cuore umano è più naturale dell’odio e vince sempre”, dichiara Antonello De Rosa regista, direttore di Scena Teatro e amico della Polizia di Stato, per la campagna di sensibilizzazione #Vittimediodio della Polizia Postale e di OSCAD, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori.

