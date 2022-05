Tra le persone a bordo ci sono 195 minori, tra cui due di età inferiore a un anno

(LaPresse) E’ in attesa di un porto sicuro nel Mediterraneo, la Geo Barents, la nave di soccorso dei Medici senza frontiere, con a bordo 470 migranti salvati al largo delle coste libiche e maltesi nelle ultime settimane. Secondo Msf, i migranti sono stati salvati in sette diverse operazioni nell’arco di 72 ore a partire dal 9 maggio. Tra le persone a bordo ci sono 195 minori, tra cui due di età inferiore a un anno. I soccorritori fanno sapere che molte delle persone a bordo sono vittime di violenze sessuali e fisiche; quattro di loro si sono imbarcati per l’Europa con ossa fratturate a causa delle violenze subite in Libia.

