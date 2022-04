Avrebbe fruttato oltre 50 milioni di euro nella vendita al dettaglio

(LaPresse) – Blitz antidroga a Frattamaggiore, in provincia di Napoli: i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno rinvenuto e sequestrato 500 chili di cocaina purissima.La droga è stata trovata in un capannone dell’hinterland, su cui sono in corso indagini. La cocaina, che avrebbe fruttato oltre 50 milioni di euro nella vendita al dettaglio, era nascosta in 20 cartoni contenenti diverse confezioni solitamente utilizzate per la frutta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata