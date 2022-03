Gli autori sono i componenti della band Eugenio in via di Gioia

(LaPresse) Una dichiarazione d’amore ad effetto a Torino. Nella centralissima piazza San Carlo è apparsa la scritta gigantesca “Ti amo ancora”. Gli autori – i componenti della band Eugenio in via di Gioia – hanno fatto le cose in grande: la scritta che circonda il “Cavallo di Bronzo” è visibile solo dall’alto.

