Manifestazione all'Arco della Pace: il monumento si è illuminato di giallo e blu

(LaPresse) – Migliaia di persone si sono radunate all’Arco della Pace a Milano per dire no alla guerra in Ucraina: il monumento si è illuminato di giallo e blu, i colori del Paese. Sul palco allestito, poesi e canzoni contro la guerra, presente anche il sindaco di Milano Sala.

