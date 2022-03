A commentare la richiesta anche Egle Possetti, portavoce del Comitato in Ricordo delle vittime. "Approviamo - ha spiegato - che la procura abbia dato parere positivo. Secondo noi è un punto fermo che dimostra come l'impianto accusatorio sia stabile. Una mossa che però, è chiaro, non cambia nulla e non lava la coscienza".

La svolta nel procedimento sul crollo del ponte Morandi di Genova arriva dopo più di una decina di udienze, con le due società Aspi e Spea, indagate insieme ai 59 soggetti fisici per il disastro del 14 agosto 2018, che hanno avanzato oggi la richiesta di accedere al patteggiamento. Mentre l’udienza preliminare va verso le conclusioni e si avvicina la decisione relativa ai rinvii a giudizio, società Autostrade ha chiesto accesso al rito alternativo ottenendo il consenso da parte dei Pubblici Ministeri, a fronte del pagamento allo Stato di circa 28 milioni di euro.

Una somma che corrisponde esattamente a quella che sarebbe dovuta essere spesa per i lavori di adeguamento delle pile che poi sono crollate il 14 agosto di 3 anni e mezzo fa, trascinando con loro l’impalcato del Viadotto sul Polcevera e causando 43 vittime.

A comunicare la volontà di patteggiare è stata la stessa Aspi, decisione assunta anche da Spea. Oltre a questo è stato previsto il massimo delle sanzioni amministrative comminabili. Una decisione, quella di chiedere il patteggiamento, che è stata accolta dalla procura ma sulla quale spetterà al gup la pronuncia definitiva.

“Per noi – spiega a La Presse il procuratore capo di Genova, Francesco Pinto – è già importante questo risultato, vuol dire che c’è una situazione che ormai si consolida almeno per quanto riguarda i profili di responsabilità delle società. Abbiamo ritenuto di interpellare preventivamente il Comitato dei parenti delle vittime per spiegare il senso del patteggiamento, ritenendolo doveroso”. Per la procura infatti la richiesta di accedere al patteggiamento da parte delle due società, Aspi e Spea, “tecnicamente non è un’ammissione in senso processuale – sottolinea Pinto – ma significa certamente l’accettazione di una sanzione in base a quelle che sono le prospettive definite dall’accusa, l’accettazione dell’impianto accusatorio e di quello che viene contestato”.

Non solo. “La cosa più importante – aggiunge il procuratore di Genova – sono le condizioni di questo patteggiamento, che prevede la modifica del modello organizzativo della società, legato ad uno dei punti più delicati del profilo accusatorio. C’è stata la modifica nel nuovo modello organizzativo, neoassunto, che è stato totalmente cambiato, il ché accoglie di fatto la tesi dell’accusa”.

A commentare la richiesta anche Egle Possetti, portavoce del Comitato in Ricordo delle vittime. “Approviamo – ha spiegato – che la procura abbia dato parere positivo. Secondo noi è un punto fermo che dimostra come l’impianto accusatorio sia stabile. Una mossa che però, è chiaro, non cambia nulla e non lava la coscienza”.

Le udienze proseguiranno, nei prossimi giorni sono previste ora le repliche dei pubblici ministeri e poi toccherà al gup Paola Faggioni decide sui rinvii a giudizio.

