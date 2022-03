Arrestate 9 persone di nazionalità albanese, italiana e marocchina

(LaPresse) La Squadra Mobile di Bologna, sezione antidroga, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone di nazionalità albanese, italiana e marocchina, ritenuti a vario titolo responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di cocaina. Da quanto è emerso dalle indagini, il traffico fruttava circa 2 milioni di euro ogni 30 giorni e venivano smerciati mensilmente circa 50 chili di cocaina e 20 chili di eroina. Nel corso dell’indagine svolta nel 2021 è stato documentato dalla Polizia di Stato un ingente traffico di droga, in particolare cocaina, che veniva venduta per rilevanti quantità non solo nella città di Bologna, ma in varie parti del Centro nord Italia. L’indagato principale, un cittadino albanese che abita a Firenze, nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di 26 chili di cocaina e 22 chili di eroina, pronta ad essere venduta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata