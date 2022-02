Il fumettista Michele Rech: "Chiedere che si faccia chiarezza su una vicenda non è santificazione della criminalità"

(LaPresse) Il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, con il suo lavoro ‘Strati’ ritorna sulla vicenda di Ugo Russo, il 15 enne rimasto ucciso per mano di un carabinieri fuori servizio durante una tentata rapina. “Penso che i fumetti non cambino le cose, però spero che qualcuno che chi lo legge quando sentirà parlare della vicenda di Ugo Russo ci si approccerà con meno pregiudizi. Chiedere che si faccia chiarezza su una vicenda non è santificazione della criminalità”, ha detto Zerocalcare a margine della presentazione del fumetto ai Quartieri Spagnoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata