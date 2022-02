Sul posto vigili del fuoco e polizia per mettere in sicurezza l'area

(LaPresse) Operai al lavoro sulla parte scoperchiata del tetto della Stazione Centrale, a Milano. Questa mattina a causa delle forti raffiche di vento, infatti, alcune coperture sono volate via. Sul posto vigili del fuoco e polizia per mettere in sicurezza l’area.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata