La scena è stata ripresa e messa online dove è diventata virale

(LaPresse) Attimi di tensione e frasi choc nella fermata della Metro B di Termini, a Roma. Le immagini sono state diffuse dal profilo social ‘Roma fa schifo’. “Te vojo menà, te vojo fa sparì perché sei una zingara de merda”, dice un vigilante a una donna rom che stava filmando la scena. All’origine del diverbio, apparentemente, il mancato utilizzo della mascherina da parte della signora. L’uomo si è inizialmente allontanato, per poi tornare indietro quando si è accorto che la donna filmava: “te lo levo sto telefono. Me state sul c… Che ve devo fa”. “Sei un nazista”, ha risposto un’amica della donna, “Sì”, ha confermato il vigilante. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

