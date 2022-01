Il sindaco di Lampedusa dopo l'ennesima tragedia: "Nessun aiuto dalle istituzioni"

(LaPresse) “Come è possibile che uno Stato democratico, un’Europa democratica non prendono in considerazione che esiste un problema e che il problema deve essere risolto? Come fanno a girarsi dall’altra parte di fronte a tanti cadaveri e morti nel Mediterraneo e di fronte a un’isola che continua a chiedere aiuto e non gli viene data nessuna risposta da parte delle istituzioni?”. Queste le parole del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dopo l’ennesima tragedia a largo delle coste dell’isola. Sette migranti sono infatti morti durante uno sbarco che ha portato 280 persone sull’Isola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata