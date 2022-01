Il sindaco Martello: "Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti"

Sbarcati, nella notte, 280 migranti a Lampedusa. La maggior parte di loro provengono dal Bangladesh e dall’Egitto. Nonostante l’intervento in mare delle motovedette dei soccorsi, tre di questi migranti sono morti. I cadaveri dei migranti adesso verranno sottoposti ai dovuti controlli per accertarne le cause del decesso.

Il sindaco Martello: “Ancora una tragedia, piangiamo vittime innocenti”

“Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti – dice il sindaco di Lampedusa, Totò Martello – qui continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà, nonostante il governo italiano e l’Europa sembrano avere dimenticato Lampedusa ed i lampedusani. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata