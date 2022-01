E' successo a Catanzaro, il medico accusato di omicidio colposo

E’ accusato di omicidio colposo un medico ginecologo di Catanzaro per il quale la polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’ipotesi è che il ginecologo non abbia effettuato una corretta diagnosi e non abbia apprestato il necessario trattamento terapeutico su un paziente con gravissime e molteplici patologie pregresse (cardiopatia con acuzie di infarto nel 2007, ipertensione, ipercolerestolemia, diabete, problemi di prostata), poi deceduto per un infarto del miocardio, e lo abbia ‘curato’ con pratiche non riconosciute dalla scienza medica, procrastinando il ricovero ospedaliero e impedendo l’attivazione di idonee terapie salvavita. Un comportamento non occasionale per il medico che ha utilizzato cure alternative alla medicina ‘ordinaria’, prive di validità scientifica, anche in relazione a una paziente affetta da covid-19, mettendo in pratica i suoi messaggi antiscientifici diffusi sul suo profilo facebook, seguito da tantissimi follower.

