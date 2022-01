Arresti tra San Marco in Lamis, San Severo ed Apricena

(LaPresse) I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo all’alba di oggi, hanno arrestato dieci persone tra San Marco in Lamis, San Severo ed Apricena per spaccio di stupefacenti. I soggetti coinvolti nelle indagini preparavano – secondo chi indaga – delle dosi, si scambiavano il bilancino, convenzionalmente chiamanto con il termine “Tamagotchi”, da cui il nome dell’operazione. I militari avevano anche individuato i luoghi in cui avveniva il confezionamento in dosi delle sostanze stupefacenti pronte per essere immesse sul mercato per la vendita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata