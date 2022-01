L'uomo è, insieme ai genitori e a due cugini, tra i cinque indagati per la sparizione della ragazza, di cui non si hanno più notizie dopo che aveva rifiutato un matrimonio forzato

Danish Hasnain, lo zio paterno di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane e residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è arrivato nel carcere della città emiliana. L’uomo, dopo essere atterrato a Bologna, è stato accompagnato dalle forse dell’ordine nella Casa circondariale della città emiliana. L’uomo è, insieme ai genitori e a due cugini, tra i cinque indagati per la sparizione della ragazza, di cui non si hanno più notizie dopo che aveva rifiutato un matrimonio forzato.

