Identificati due ragazzi francesi di 25 anni

Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato e sanzionato un uomo mentre faceva da barbiere a un suo coetaneo in zona Colosseo.

Intorno alle 17.30 gli agenti del I Gruppo Centro Storico, durante i servizi a contrasto dell’abusivismo commerciale, hanno notato i due – cittadini francesi di circa 25 anni – che in via Parco del Celio avevano allestito un piccolo spazio per il taglio di capelli, con tanto di postazione e mantellina tipica da acconciatore, mentre si stavano riprendendo con un cellulare. Gli agenti li hanno identificati multandoli per un totale di 500 euro e diffidandoli dal continuare a svolgere l’attività abusiva.

