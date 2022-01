Altri due quelli tentati: i responsabili incastrati dalle telecamere di sicurezza

(LaPresse) Tre persone sono state arrestate a Bitonto dai carabinieri di Acquaviva delle Fonti, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, per furti d’auto. Secondo gli investigatori gli indagati, un 53enne, un 48enne e un 42enne tutti di Bitonto, avrebbero rubato almeno dieci auto e commesso due tentati furti. Le vetture erano tutte parcheggiate in strada, nel centro abitato di Acquaviva delle Fonti e, in un’occasione, a Castellana Grotte. I tre responsabili erano già stati arrestati in occasione di un furto, dopo una tentata fuga e un inseguimento di 40 chilometri e sono stati portati nel carcere di Foggia in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare del gip.

