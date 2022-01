I pusher vendevano la droga anche a minorenni

(LaPresse) – I carabinieri di Noci, nel barese, hanno eseguito un’ordinanza della misura degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura, a carico di quattro uomini indagati a vario titolo per spaccio di droga. Gli indagati avrebbero spacciato hashish e marijuana, con l’aggravante di aver consegnato la droga a un minorenne. I pusher cedevano piccoli quantitativi di droga leggera all’interno della villa comunale e anche in alcuni esercizi commerciali della zona e sono state più volte ripresi dalle telecamere di un bar in cui si fermavano spesso.

