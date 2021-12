Il maestro Genny Di Virgilio: "Spero di regalargliela per l'Epifania"

(LaPresse) A San Gregorio Armeno, la strada dei presepi napoletani, l’artista Genny Di Virgilio ha realizzato la statuina di Greta Thunberg in impermeabile giallo con il cartello ‘Skolstrejk for klimatet’ (‘Sciopero della scuola per il clima’).. “Un tributo per quanto fa per l’ambiente e per tutti noi”, ha dichiarato ai microfoni di LaPresse il maestro Genny Di Virgilio, aggiungendo: “Sono arrivate richieste da ogni parte per averla. Spero di regalargiela per l’Epifania”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata