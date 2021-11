Inaugurata dopo la lunga pausa imposta dall'emergenza Covid-19

Inaugurata a Napoli la Fiera dei pastori di San Gregorio Armeno dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza Covid-19. I maestri presepiali Marco Ferrigno e Genny Di Virgilio mostrano le novità per gli appassionati di presepi e annunciano il pastore più richiesto: Damiano, il cantante dei Maneskin, la band rock romana in grande ascesa. Tra le new entry anche i pastori con il “green pass”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata