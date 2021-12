Manifestazione Usb: in corteo lavoratori, studenti e movimenti per la casa

(LaPresse) Manifestazione Usb, studenti e comitati per la casa a Roma, da piazza della Repubblica a piazza Venezia per il “No Draghi day”. Circa 2.000 persone hanno sfilato sotto la pioggia nel centro della Capitale in protesta contro il governo di Mario Draghi. “No al governo delle banche e delle grandi imprese”, è scritto nel grande striscione che apre il corteo. “Parla di privatizzazioni, di favori a Confindustria e alle multinazionali. In questo Paese dobbiamo rimettere al centro la sanità, i diritti, i trasporti e cambiare un modello per le nuove generazioni”; dice una delle manifestanti.

