Il blitz con oltre 200 militari è scattato dopo il ferimento di un 17enne da un colpo di arma da fuoco

(LaPresse) Blitz deiCarabinieri a Noto, in provincia di Siracusa, con perquisizioni e posti di blocco, che vede l’impiego di oltre 200 militari, provenienti anche dalle altre provincie dell’isola, che hanno hanno sequestrato 10 pistole, munizioni di vario calibro, armi bianche detenute illegalmente e oltre 100.000 euro. Le perquisizioni sono tutt’ora in corso e sono in atto verifiche con personale della società di fornitura di energia lettrica, volte ad appurare anche eventuali allacci abusivi in diverse abitazioni. Al vaglio le posizioni di alcune persone ritenute detentrici di alcune delle armi sequestrate. Il servizio di controllo straordinario del territorio si inserisce tra le attività intraprese dopo il ferimento di un 17 enne di Noto. Il giovane, ferito ieri, era a bordo di un’auto con altre persone quando è stato raggiunto da un proiettile che lo ha colpito alla testa.

