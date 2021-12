Ad annunciarlo è il prefetto di Milano, Renato Saccone

(LaPresse) – Saranno oltre 100 le squadre di “forze dell’ordine e operatori del trasporto pubblico che provvederanno a controlli preventivi per l’accesso ai mezzi sia di superficie, che di rotaia che di metropolitana”. Ad annunciarlo è il prefetto di Milano, Renato Saccone, nel corso di una conferenza stampa del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di Milano in vista dell’entrata in vigore da lunedì 6 dicembre delle nuove norme anti-Covid varate dal governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata