(LaPresse) Trentanove arresti con l’accusa di associazione a delinquere perché, secondo gli inquirenti, tentavano di ricostituire la Mala del Brenta. Le misure cautelari sono state eseguire dai carabinieri del Ros e dei comandi provinciali di Treviso, Padova, Venezia e Rovigo. Le accuse sono di associazione a delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura e altri delitti, alcuni dei quali aggravati dal reato di associazione mafiosa. L’indagine, diretta dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia, ha documentato l’esistenza di gravi elementi relativi alla ricostituzione della ormai disgregata organizzazione mafiosa nota come Mala del Brenta.

