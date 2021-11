Le indagini ricostruiscono, secondo gli investigatori, gli attuali equilibri criminali sul territorio di San Giovanni a Teduccio

(LaPresse) La Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 persone, ritenute gravemente indiziate di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Alcuni sono ritenuti responsabili anche di omicidio, detenzione e porto di armi da sparo, estorsione. Le indagini ricostruiscono, secondo gli investigatori, gli attuali equilibri criminali sul territorio di San Giovanni a Teduccio, caratterizzato da numerosi fatti di sangue causati dalla faida tra diverse famiglie di camorra espressione di due più ampie confederazioni, l’Alleanza di Secondigliano e il clan Mazzarella. In particolare, le attività svolte a partire dal mese di gennaio 2018, in seguito all’omicidio di Annamaria Palmieri il 23 gennaio 2018, braccio destro di Maria Domizio, ritenuta boss reggente del clan Formicola, ricostruiscono una violenta contrapposizione armata tra le famiglie di camorra Silenzio e Formicola. Le misure colpiscono persone legate al gruppo Silenzio.

