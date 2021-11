Aaccusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto e detenzione di armi da sparo

(LaPresse) Diciannove arresti nel Napoletano: questo il bilancio di un blitz contro la Camorra in corso dalle prime ore dell’alba: i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito, infatti, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura e della Direzione Distrettuale Antimafia. I diciannove, ora in carcere, sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto e detenzione di armi da sparo, tutti appartenenti ai contrapposti clan camorristici Gionta e IV sistema. Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli e condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, sono iniziate a maggio 2020 e durate fino a luglio 2021, dopo il tentato omicidio di Giuseppe Carpentieri, classe ’70, ritenuto elemento di spicco del clan e genero del capo del sodalizio Valentino Gionta.

