Il 27 novembre, vent'anni fa, l'esplosione per una fuga di gas in un palazzo in via Ventotene a Roma: persero la vita quattro vigili del fuoco intervenuti e quattro donne, oltre a rimanere ferite diverse persone. Il corpo dei vvf ricorda Danilo, Sirio, Fabio e Alessandro.

