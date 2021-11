Flash mob sventolando chiavi in mano per denunciare che "il mostro è in casa"

(LaPresse) In migliaia a Roma per il corteo di ‘Non una di meno‘ – a due giorni dalla Giornata internazionale – hanno sfilato sventolando chiavi in mano per denunciare che “il mostro è in casa”. L’appello del collettivo ha riunito nella Capitale tante donne, soprattutto giovanissime, ma anche uomini, per protestare “l’inerzia” di chi governa contro la violenza che colpisce sempre più donne nel nostro Paese.

