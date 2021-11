Cala la percentuale di recidive di chi commette violenze domestiche e stalking

“Grazie al protocollo Zeus, varato dalla divisione anticrimine della Questura di Milano e dal CIPM, diretto dal professor Paolo Giulini, la percentuale di recidive di chi commette violenze domestiche e stalking è passata dal 10% del 2018 al 7% del 2021. Un calo significativo, come evidenzia anche Giovanni Cuciti, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Milano, dovuto soprattutto all’attività di recupero delle persone che hanno commesso abusi. In tutto i casi trattati sono oltre 300. Il protocollo Zeus può essere un utile strumento di prevenzione, ricorda il dirigente Cuciti: “L’ammonimento permette di far emergere il sommerso soprattutto per quanto riguarda le violenze domestiche”, perché le segnalazioni possono essere fatte anche da persone non appartenenti alla cerchia familiare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata