Secondo il Viminale sono 103 le donne uccise nel 2021

Sono 89 al giorno le donne vittime di reati di genere in Italia: il dato emerge dalle segnalazioni raccolte dalle divisioni anticrimine delle questure. Nel 62% dei casi i maltrattamenti avvengono in famiglia: chi li subisce è minacciata, picchiata, violentata, in alcuni casi uccisa, in un lungo tragico elenco di orrori che fanno registrare, in Italia, un femminicidio ogni tre giorni.

L’analisi del fenomeno, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, arriva dall’incontro in questura, a Catania, cui partecipano anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e il capo della Polizia, Lamberto Giannini. “Il problema che emerge è sociale”, sottolinea il ministro che annuncia una stretta: “Abbiamo sentito l’urgenza di procedere con norme nuove da portare avanti in sinergia con le altre amministrazioni interessate. Noi come ministero dell’Interno abbiamo predisposto un pacchetto di norme, spero che la prossima settimana possa andare in Consiglio dei ministri”.

Viminale: 103 le donne uccise nel 2021

Secondo i dati forniti dal Viminale sono 103 le donne uccise nel 2021 (dati aggiornati al 14 novembre, ndr), 87 delle quali ammazzate in ambito familiare. Nel 72% dei casi l’aggressore è il marito o l’ex marito; in un caso su due colpisce con un’arma da taglio; il 70% delle vittime è italiano. Nel 2021 è salito il dato delle donne uccise che hanno lasciato figli piccoli: nel gennaio-agosto 2020 era del 25%, mentre nell’analogo periodo del 2021 del 31%; è del 40% se si considerano gli omicidi commessi fino alla data della pubblicazione della brochure.

Il numero più alto di provvedimenti per atti persecutori si registra al Sud e per violenza domestica, invece, nelle regioni del nord Italia. Nel 49% dei casi i denunciati, sia per stalking che per violenza domestica, vivono o hanno vissuto con la vittima, e aumenta, anche se di poco, il numero delle recidive nei casi di violenza domestica.

Oltre 6 milioni le donne che hanno subito una qualche forma di violenza nella propria vita

Sono oltre 6 milioni le donne che, secondo l’Istat, hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza, fisica o sessuale: “Esserci sempre è un impegno costante – afferma il capo della Polizia Lamberto Giannini – perché il silenzio aiuta l’aguzzino, mai la vittima”. E proprio dallo sforzo di non lasciare nessuna sola nasce il progetto ‘Questo non è amore’, alla sua quinta stagione, con l’obiettivo fermo di contrastare gli abusi, facendo in modo che ogni vittima trovi la forza e il coraggio per denunciare.

