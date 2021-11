Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Il problema che emerge è sociale. Quello che abbiamo visto in questi mesi con un numero elevatissimo di morti violente ad opera di compagni e mariti che si sono rivalsi anche sui figli, è un modo di dire alla donna che tutto è di loro proprietà. Abbiamo sentito l’urgenza di procedere con norme nuove da portare avanti in sinergia con le altre amministrazioni interessate. Noi come ministero dell’Interno abbiamo predisposto un pacchetto di norme, spero che la prossima settimana possa andare in consiglio dei ministri”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo all’Evento ‘Questo non è amore’ della polizia a Catania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata