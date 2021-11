Fumogeni, petardi e insulti indirizzati a Uber

(LaPresse) I tassisti d’Italia sono scesi in strada a Roma per protestare contro il Ddl concorrenza. Piazza della Repubblica, a pochi passi dalla stazione Termini, è stata chiusa al traffico. Lanci di fumogeni e petardi e cori con insulti a Uber. “Mettetevelo in testa, nuje stamm’ chin’ ‘e guaje” è uno degli slogan, in napoletano (“Mettetevelo in testa, noi siamo pieni di problemi”). Il corteo prosegue verso piazza Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata