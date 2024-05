Roma, 15 mag. (LaPresse) – Durante una conferenza stampa a Kiev il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha annunciato altri due miliardi di dollari in finanziamenti militari in favore dell’Ucraina, aggiungendo che il nuovo sostegno arriverà in un “momento critico” per il Paese invaso. Lo riporta il Guardian.

