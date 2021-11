Al presidio anche il sindaco Alessandro Canelli: "Paragonandosi ai deportati hanno davvero passato il segno"

(LaPresse) La città di Novara non ci sta e scende in piazza contro i manifestanti No Green pass che sabato scorso hanno paragonato se stessi ai deportati dei campi di concentramento nazisti, indossando delle casacche a strisce. “Hanno veramente passato il segno con questo simbolismo”, afferma il sindaco della città Alessandro Canelli, anche lui al presidio organizzato dalla comunità Sant’Egidio, quella ebraica e dai sindacati. “E’ stata una macabra sceneggiata”, la definisce un’altra manifestante. In centinaia hanno manifestato anche a Milano contro l’iniziativa dei No Green pass di Novara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata